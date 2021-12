Gosens vola in Germania per proseguire il recupero dopo la ricaduta: si rivedrà in campo nel 2022

Robin Gosens è volato in Germania per proseguire il recupero dopo la ricaduta al bicipite femorale della coscia destra. Gasperini, come dichiarato nella conferenza stampa alla vigilia del Villarreal, si augura di riaverlo a disposizione a gennaio dopo la sosta. Per l’esterno tedesco il 2021 è finito qui.

FOTO: Twitter Atalanta