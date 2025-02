Gosens: “Vittoria meritata. Ottima risposta al momento non facile e alle assenze”

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, match winner della gara contro il Lecce, ha parlato a Dazn dopo la gara.

Queste le sue parole: “Per me è una vittoria meritata, molto importante. Abbiamo visto in questi giorni un po’ tutto nero, con questa vittoria sicuramente mettiamo pressione: alza sicuramente l’autostima della squadra. Si vede sempre il gruppo quando mancano i giocatori più importanti: abbiamo lottato l’uno per l’altro, speriamo che questa vittoria ci porti comunque più autostima e continuità”.

Foto: Instagram Fiorentina