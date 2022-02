Gosens: “Umano pensare all’offerta del Newcastle ma poi ha chiamato l’Inter e non volevo dire di no”

“Ci ho pensato all’offerta del Newcastle”, ammette Robin Gosens in un’intervista a Kicker. “Ma non ho mai veramente considerato un cambiamento. Trovo molto umano pensarci se l’offerta economica è allettante. Se puoi guadagnare molto di più per lo stesso lavoro in un luogo diverso? Mostrami qualcuno che dica semplicemente ‘no, grazie “. Non si tratta solo di me, probabilmente avrei potuto assicurarmi molti più soldi facendo stare tranquille qualche generazione in più della mia famiglia. Invece, qualche giorno dopo, l’Inter è venuta a bussare alla porta e e all’improvviso è successo tutto, in maniera molto veloce. Sono arrivato all’Atalanta per meno di un milione, ora il club sta ottenendo una cifra considerevole per me. È una situazione win-win. Non ancora mi rendo conto di essere all’Inter. È incredibilmente bello essere qui”.

FOTO: Sito ufficiale Inter