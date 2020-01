Gosens: “Tornare in Europa sarebbe tanta roba. Futuro allo Schalke? Non direi mai no”

Robin Gosens, laterale dell’Atalanta e grande protagonista alla corte di Gasperini, ha parlato anche del suo futuro durante un’intervista ai microfoni di Bergamo TV: “Champions? Passare agli ottavi ti dà qualcosa in più. Sapevamo di avere la qualità per mettere in difficoltà tutti, ora si vede in campo. Obiettivo stagionale? Se arriviamo in Europa League è comunque tanta roba. È normale che c’è voglia di Champions, ma anche l’Europa League secondo me è un buon risultato. Chiudere la carriera allo Schalke? Non mi è passata la voglia di giocare allo Schalke e in Bundesliga. Se mi vogliono io vado, non direi mai no, è la mia squadra. L’ho sempre detto, non lo dico solo adesso”.

Foto: zimbio