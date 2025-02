Gosens scaccia la crisi Fiorentina: i viola battono 1-0 il Lecce (Beltran un palo su rigore e una traversa)

La Fiorentina torna al successo dopo un periodo nero. Al Franchi, battuto il Lecce 1-0 con un gol di Gosens. Gara che sembrava stregata per i viola, che hanno colpito un palo su rigore e una traversa, con Beltran.

Gara che si sblocca dopo 8 minuti, è Gosens a portare in vantaggio i viola e a regalare un sorriso alla Fiorentina. I viola vanno in gestione, rischiando poco e nulla contro un Lecce che però non esce dalla gara. Nella ripresa, al 73′, i viola hanno la chance per chiudere la contesa con un calcio di rigore. Beltran dagli 11 metri spiazza Falcone ma colpisce il palo. Il Lecce allora ci prova, riuscendo ad impensierire la compagine di Palladino. Fiorentina che però all’86’ ha una nuova chance enorme per il 2-0. Da calcio d’angolo, ancora Beltran calcia a colpo sicuro, palla sulla traversa.

Sul contropiede, grandissima ripartenza di Danilo Veiga che si beve Dodò, ma col sinistro allarga troppo il piattone e calcia fuori. Nei 4 minuti di recupero, la Fiorentina subisce gli assalti finale dei salentini che reclamano anche un calcio di rigore su Krstovic, ma nulla di fatto. Al 96′, si mangia un gol clamoroso Gudmundsson. Ma cambia poco. La Fiorentina vince 1-0 e ritrova il successo, dopo tre sconfitte di fila, rilanciando le ambizioni europee. Per il Lecce, continua un periodo non facile.

Foto: Instagram Gosens