Gosens: “Quando sono con i miei figli ho tutto. Sono a Firenze per la voglia di vincere, ma devo gestirla”

16/02/2026 | 18:23:49

L’esterno della Fiorentina, Robin Gosens, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Più ti tieni le cose dentro e peggio è perché diventano pesanti, gravi. Ad avermi portato qui è stata la voglia di vincere sempre. Però a volte va gestita. I miei nonni sono stati fondamentali, avevo idea di entrare in polizia come il nonno che era il mio idolo. Ritiro? Una volta volta finito il lavoro del calciatore cadi nel vuoto, mia moglie mi dice che sono quasi un terzo figlio perché gioco con loro. Quando sono con i miei bambini ho tutto. Io non voglio dare a loro la sensazione che devono per forza diventare calciatori. Una mia grande debolezza è che esagero con i pensieri. Ho sposato una donna che ha sposato un ragazzo normale e non un calciatore. Più che altro siamo migliori amici e secondo me questa è una base molto importante”.

Foto: Instagram Fiorentina