Gosens: “Preoccupato dal Covid in Inghilterra. 40.000 spettatori? Un rischio enorme”

L’esterno dell’Atalanta e della Germania, Robin Gosens, ha parlato ai media tedeschi in vista dell’ottavo di finale a Webley contro l’Inghilterra, un posto dove i contagi Covid sono in rapida ascesa.

Queste le parole del giocatore: “Penso che sia una situazione al limite, a dire il vero: 40.000 spettatori nell’unico paese in Europa dove l’incidenza è più alta. Non è sicuro per noi. Viviamo tutti in una bolla e siamo in gran parte isolati. Questo ci fa sentire il più al sicuro possibile. Ma il quadro generale è tutt’altro che ottimale”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020