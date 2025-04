Gosens: “Meritiamo la finale di Conference. De Gea è come un fratello”

30/04/2025 | 19:45:51

Gosens è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Real Betis-Fiorentina, l’esterno tedesco ha rivelato come la sua esperienza potrebbe divenire un’arma in favore dei viola: “Potrebbe essere un valore aggiunto, le partite di Champions mi hanno dato tanto a livello calcistico, sono contento di aver fatto quel percorso e poterci mettere l’esperienza”. Sul duello con Anthony: “Domani ci aspetta una partita complicata. Antony l’ho beccato già con l’Atalanta in Champions quando era all’Ajax, so cosa sa fare: ama il dribbling e l’uno contro uno ma io credo in me e nelle nostre qualità di squadra”. Sulla voglia di finale in Conference League, l’ex Inter e Atalanta ha detto: “Siamo entrambe meritatamente in semifinale. Loro avranno voglia di arrivare in finale, ma anche noi. E non dimentichiamoci che c’è il ritorno a casa nostra”. Una battuta anche sullo speciale legame con De Gea: “Dividere lo spogliatoio con un campione come David è un grande onore. Siamo quasi fratelli, passiamo tempo insieme in cui mi insegna qualcosa: cerco di imparare”.

FOTO: Instagram Fiorentina