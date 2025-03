Gosens-Mandragora, la Fiorentina conduce 2-0 sulla Juve all’intervallo

Si chiude la prima frazione di gioco al Franchi: la Fiorentina conduce per 2-0 contro la Juventus. La gara si sblocca al 15′ con la rete di Robin Gosens che, prima colpisce di testa, ma la palla sbatte su Mari, e poi insacca in rete con un potente esterno mancino. Raddoppia la Fiorentina dopo appena tre minuto. Al 18′ ecco dunque il raddoppio viola firmato da Rolando Mandragora, abile a sfruttare l’invito a rete di Fagioli, che trova un corridoio visionario e con l’esterno fa correre il numero 8 verso la porta. Il mancino a incrociare non lascia scampo a Di Gregorio.

Foto: Instagram Fiorentina