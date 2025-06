Gosens: “L’obiettivo è giocare il Mondiale l’anno prossimo. L’Italia è una seconda casa per me”

30/06/2025 | 19:28:54

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato a NRZ, confermando gli obiettivi per la prossima stagione.

Queste le sue parole: “Voglio assolutamente giocare in un Mondiale; mi manca ancora. Farò tutto il possibile per essere candidato per il torneo del prossimo anno”.

Un ragazzo voleva sapere quanti cartellini rossi avesse visto in carriera: “Nessuno finora, ma ne ho visti di giallorossi”.

Sulla Fiorentina: “Tutta la mia famiglia si sente completamente a casa in Italia”, ha detto il nativo di Elten che poi ha detto anche cosa gli piacerebbe fare dopo il calcio: “Sicuramente qualcosa in psicologia, che è quello che ho studiato. E mi piacerebbe completare un Ironman un giorno”.

Foto: Instagram Fiorentina