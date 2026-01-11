Gosens: “La squadra è viva. Nel finale ci è mancata furbizia”

11/01/2026 | 17:56:02

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan.

Queste le sue parole: “Si può sempre dire che abbiamo fatto un gran punto contro una grande squadra, ma è il quinto o sesto gol che prendiamo alla fine. Abbiamo sofferto in alcuni momenti nel primo tempo, ma abbiamo avuto anche tante occasioni. Oggi avevamo in mano tre punti preziosi. La strada è quella giusta anche se abbiamo buttato via punti anche mercoledì. La squadra è viva: abbiamo sofferto da squadra e ho grande fiducia nel futuro. Ripeto, quando siamo lì al novantesimo dobbiamo essere cattivi e portare a casa punti, ci è mancata furbizia”.

Foto: sito Fiorentina