Gosens: “La presenza di Bove sarà una spinta in più. Daremo tutto per noi e per lui”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il terzino sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, ha così parlato prima della sfida contro l’Udinese: “Sicuramente sarà un vantaggio non avere altri impegni fino a marzo, volevamo evitare i playoff in Conference. Vogliamo tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta di Bologna. Oggi comunque siamo felici a prescindere, è un bel segnare rivedere Bove in gruppo. Sarà una spinta in più, daremo tutto per noi e per lui. Sappiamo quanto abbia sofferto, ora però è al nostro fianco da un paio di settimane e stiamo provando a tornare alla normalità. Ci sta dando tanti segnali”.

Foto: Instagram Gosens