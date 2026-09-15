Gosens: “La Fiorentina mi ha fatto fuori dal nulla, dopo otto settimane hanno già esonerato il tecnico”

15/09/2026 | 16:25:51

Robin Gosens ha parlato su LinkedIn tornando sull’addio alla Fiorentina: “Il calcio è una follia. Circa 8 settimane fa sono arrivato al centro sportivo di Firenze e, dal nulla, sono stato fatto fuori. Non facevo più parte della squadra, dovevo allenarmi individualmente e non mi era permesso avere contatti con i miei ragazzi. Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo: il solito. Otto settimane dopo, il nuovo allenatore della Fiorentina è già stato esonerato e tutto è di nuovo messo in discussione. E io? Io sono approdato nel club del mio cuore. Nel club che mi ha fatto avvicinare al calcio, nel club che in qualche modo ha fatto nascere in me la voglia di sognare: il sogno di poter scendere un giorno su quel prato verde. Ci è voluto tanto tempo, ho avuto la possibilità di vivere tante esperienze meravigliose, ma probabilmente era destino che lo Schalke si facesse avanti proprio quando a Firenze mi trovavo davanti al nulla dal punto di vista sportivo. A volte le dinamiche che accompagnano la vita di un calciatore sono assurde. Ieri sei a Firenze e hai ancora due anni di contratto, oggi sei allo Schalke e scendi in campo per la prima volta alla Veltins Arena contro il Bayern. Non c’è quasi tempo per elaborare tutto questo, anche se vorrei poter congelare per sempre un’esperienza come quella di sabato sera e potermi adagiare su quel momento. Ma non è possibile, ed è anche giusto così. Il mio punto è questo: a volte non sai esattamente cosa la vita abbia in serbo per te. Durante le vacanze estive non avrei mai immaginato di lasciare Firenze e ora gioco nel club che ha fatto nascere in me l’amore per il calcio e ne sono felicissimo”.

foto x schalke