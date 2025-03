Gosens: “Io amo questa squadra”

Ieri è andata in scena la gara tra Fiorentina e Lecce, valida per il 27° turno di Serie A. La Viola, dopo diversi scivoloni, è tornata a vincere grazie alla rete di Robin Gosens che è valsa i tre punti in campionato. Un gol importante non solo per il terzino, ma anche e soprattutto per gli uomini di Palladino che, nelle ultime settimane, erano sembrati più spenti del solito. A commentare la partita tramite un post sul proprio account Instagram è stato proprio l’ex Atalanta: “Io amo questa squadra. Grazie ragazzi! Abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale”.

FOTO: Instagram Gosens