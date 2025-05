Gosens: “Giocare in Europa non è scontato. Chiudere sesti a 65 punti neanche”

27/05/2025 | 23:43:21

L’esterno della Fiorentina, Robin Gosens, ha affidato ai social le sue impressioni sulla stagione appena conclusa.

Queste le sue parole: “È terminata una altra stagione. È stato un anno pieno di soddisfazioni, ma anche di delusioni e cose che vanno oltre il calcio. Se penso a quel maledetto momento dove un nostro fratello stava lottando lì in campo e poi in ospedale mi viene la pelle d’oca. Solo per il fatto che lo abbiamo qui con noi, ridendo, scherzando è stata già una stagione vincente. Poi ovviamente non può essere una scusa per aver sbagliato qualche partita anche se ha inciso a livello mentale. Però quello che voglio condividere è questo: ho visto una squadra che è cresciuta tantissimo quest’anno, che ha superato tante difficoltà e che ha sempre lottato fino al ultimo secondo. Giocare in Europa non è mai scontato. Diventare sesti con 65 punti non è scontato. Poi è giusto che tutti noi abbiamo delle ambizioni e che ci incazziamo perché avevamo la sensazione che potevamo fare qualcosa in più. Solo che non serve a niente vivere nel passato. Importante è imparare dagli errori fatti e usarli per crescere. Si cresce così e anche giocando in Europa. Per quello possiamo essere felici con il risultato finale. Con la consapevolezza di aver margine e la fame di fare qualcosa di più importante nella stagione prossima. Buone vacanze”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin Gosens (@robingosens)

Foto: Instagram Fiorentina