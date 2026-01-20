Gosens: “Eravamo ultimi in classifica e ho seguito i funerali di mia nonna su FaceTime. Poi mi sono strappato”

20/01/2026 | 15:25:26

Robin Gosens, terzino della Fiorentina, ha parlato nel podcast Wie Geht’s, raccontando a Per Mertesacker, ex difensore della Germania, alcuni retroscena, tornando sulla gara contro l’Inter. “Dovevamo giocare alle 20.45 e alle 16.00 sono stato chiamato via FaceTime al funerale di mia nonna. Io non ho mai chiesto il permesso di andare al suo funerale, perché in un momento così delicato per la squadra non avrei mai voluto lasciare il gruppo e andare via. Entri in campo alle 20:45 e sei completamente ubriaco di emozioni, non riesci nemmeno a trovare la strada per il tunnel. Non sei libero mentalmente e non sei affatto competitivo. Dopo 70 minuti, bam! C’è uno scoppio vero e proprio. Uno strappo muscolare. Non è un caso: se non sei libero dentro, il corpo si spacca”.

Foto: Instagram Fiorentina