Gosens: “Darei la vita per vincere un trofeo con la Fiorentina”

28/07/2025 | 15:45:52

L’esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato ai canali ufficiali viola del suo desiderio di vincere un trofeo a Firenze: “Cosa darei per vincere un trofeo qui? Sicuramente tantissimo perché alla fine tutti noi giochiamo a calcio per vincere trofei. Un trofeo è sempre un qualcosa di particolare, è un qualcosa che rimane lì per sempre. La Fiorentina sta aspettando da tantissimi anni e penso che darei tantissimo. In campo, darei la vita per vincere un trofeo”.

Foto: Instagram Fiorentina