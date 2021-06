Gosens, dallo scetticismo iniziale all’ovazione dell’Allianz Arena

Robin Gosens questa volta ha davvero conquistato tutti, anche gli scettici tifosi e ambiente tedesco che aveva delle remore iniziali su di lui per questa competizione si sono ricreduti. La prestazione di Robin Gosens di oggi contro il Portogallo è stata superlativa, tanto da fargli valere la nomina come “star of the match”. I media locali inizialmente avevano dubbi sull’utilizzo di Gosens che veniva dall’Atalanta e giocavo in un sistema complesso come quello di Gasperini, ma Low è riuscito a valorizzarlo schierandolo nella sua posizione. Anche la prestazione di Semedo, che lo ha lasciato libero granparte della partita gli ha permesso di mettere a segno un assist, un gol e un autogol provocato.Quando è uscito l’Allianz Arena gli ha tribitato un lungo applauso. Questa volta Gosens ha messo d’accordo tutti. E l’Atalamta può anche goderne avendolo preso per “soli” circa 2 milioni di euro.

Foto: Twitter Euro 2020