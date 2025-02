Gosens carica sui social: “Facciamo vedere la vera Fiorentina da domenica”

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato sui social, analizzando la sorprendente sconfitta interna contro il Como.

Queste le sue parole: “Sapevamo quanto era importante questa partita. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere quella l’importanza in campo. Sconfitta meritata, in più quinto giallo. Cancelliamo tutto e facciamo vedere la vera Viola domenica prossima”.

