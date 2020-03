Gosens carica l’Atalanta: “A Valencia dobbiamo dare tutto per passare il turno”

Non solo Gasperini. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Valencia e Atalanta, anche il laterale nerazzurri Robin Gosens è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Siamo arrivati qui con la voglia di passare il turno, ovviamente la situazione è un po’ complicata per via del virus. Però per noi domani è importante mettere tutto in campo per passare il turno. Assenza del pubblico avversario? Non so se sarà un vantaggio o meno, lo scopriremo domani in campo onestamente. Noi una macchina da gol? Sappiamo che i nostri attaccanti hanno qualità incredibili straordinari, ma la nostra forza è la squadra. Arriviamo lì davanti in tanti, certo i nostri tre creano di più, però la nostra forza è la squadra”, ha chiuso Gosens.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta