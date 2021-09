Gosens: “Alcuni episodi ci hanno condannato. Purtroppo fatichiamo a segnare”

Intervistato da Sky Sport, Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato dopo il ko contro la Fiorentina per 2-1.

Queste le parole del tedesco: “Secondo me l’arbitro fa un errore nel dare il primo rigore, non considera la velocità del gioco e il tocco di Sportiello sulla mano di Maehle, che non poteva fare altro. Non sono d’accordo su questo rigore. Ultimamente facciamo fatica a trovare il gol, la palla non entra: il momento è così. Speriamo di riavere presto in forma giocatori importanti come Zapata, Ilicic e Muriel. La pressione nei nostri confronti è giusta, dobbiamo gestirla da professionisti. A me onestamente piace, spero anche ad altri”.

Foto: Twitter Atalanta