Gosens: “Abbiamo preso due gol evitabili. Ma sono fiducioso per il ritorno”

01/05/2025 | 23:36:50

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, autore dell’assist per il gol di Ranieri, ha parlato a Sky dopo il ko contro il Betis.

Queste le sue parole: “C’è un po’ di rammarico perché abbiamo preso due gol evitabili. Il secondo è stato un tiro pazzesco, mentre sul primo gol abbiamo sbagliato noi, ma prendiamoci questo risultato perché è ancora tutto aperto per la qualificazione che ci giocheremo al Franchi”.

La partenza aggressiva del Betis vi ha un po’ sorpreso?

“Sapevamo che sarebbero arrivati a mille con un pressing alto e volevamo evitare di prendere un gol all’inizio della partita, ma va bene così”.

Sei uscito con una fasciatura, come stai?

“Ho preso una botta contro l’Empoli e sono caduto male, ma sto bene: tutto tranquillo”.

