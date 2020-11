Robin Gosens ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Anfield contro il Liverpool: “E’ un peccato che non ci sarà Alexander-Arnold, è uno degli esterni più forti in questo momento.

Cosa abbiamo imparato dal ko dell’andata? Abbiamo imparato molto, domani sarà importante essere corti, vogliamo essere più compatti perché loro sfruttano la profondità”.

Foto: Twitter Atalanta ufficiale