Gorgone-Pescara: dalla svolta di lunedì sera al primo allenamento

12/11/2025 | 18:42:48

Due giorni fa vi avevamo anticipato la scelta del Pescara di ingaggiare Gorgone come allenatore al posto dell’esonerato Vivarini. In giornata il tecnico ha diretto la prima sessione di allenamento, come annunciato dal club: “Prima giornata di lavoro in casa Delfino Pescara 1936 per il neo tecnico BiancAzzurro Giorgio Gorgone, che questo pomeriggio ha diretto la sua prima seduta d’allenamento sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano”.

foto sito pescara