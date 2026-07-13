Gorgone: “Non vogliamo costringere nessuno a restare al Catanzaro. Pescara è una ferita aperta”

13/07/2026 | 20:21:43

Giorgio Gorgone si è presentato da nuovo allenatore del Catanzaro, il comunicato ufficiale: “La chiamata del Catanzaro mi ha riempito d’orgoglio perché è una squadra che ho sempre seguito e ammirato. Porto ancora dentro la delusione per la retrocessione con il Pescara, è una ferita aperta, ma qui ho trovato una società moderna, organizzata e avanti sotto tanti aspetti. Se c’è qualcuno che pensa che Catanzaro sia un livello troppo basso per le proprie ambizioni, è giusto che lo dica subito. Non dobbiamo costringere nessuno a restare: ho bisogno di calciatori convinti, che abbiano voglia di dare tutto per questa maglia e per una società storica”. Infine ha ricordato quanto vissuto nell’ultima stagione: “Ho imparato che anche quando sembra tutto finito, con energia, spirito di gruppo e convinzione si possono costruire risultati incredibili. Se ci credi davvero e lavori nel modo giusto, puoi pensare anche a qualcosa di straordinario”.

foto x catanzaro