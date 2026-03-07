Gorgone: “Insigne? Era imprudente farlo giocare 270′ in una settimana, quando sta bene gioca”

07/03/2026 | 15:30:58

Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul momento dell’ex Napoli Lorenzo Insigne, tornato anche al gol con la maglia degli abruzzesi: “Insigne? Abbiamo valutato di non farlo giocare a Frosinone. Era imprudente fargli fare 270′ in una settimana visto che non giocava da maggio. Con Lorenzo c’è grande comunicazione. Se sta bene gioca si”.

