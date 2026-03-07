Goretzka: “Voglio giocare ad alto livello, mi piacerebbe un’esperienza all’estero”

Leon Goretzka, intervistato da Sky Sport DE, ha parlato dei Mondiali in arrivo e del suo futuro: “So benissimo cosa Julian si aspetta da me. Ho giocato tutte le partite delle qualificazioni e so di aver contribuito alla nostra partecipazione al torneo, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data ed è quello che cercherò di fare. Voglio assolutamente continuare a giocare a calcio ad alto livello. Vedremo quali opportunità si presenteranno. Sono completamente rilassato. Lascerò che le cose vengano da me. Mi piacerebbe fare una esperienza all’estero. Sole o pioggia? A chi non piace il sole, vero? Ma di certo non baserò la mia scelta sul meteo. Troveremo qualcosa di bello”.

