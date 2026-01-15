Goretti: “Solomon e Brescianini hanno accettato la Fiorentina con entusiasmo”

15/01/2026 | 11:44:51

Il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha introdotto così i due giocatori Solomon e Brescianini in conferenza stampa: “Sono molto felice di essere qui con questi due nuovi calciatori. Li ringrazio per l’entusiasmo con cui hanno accettato questa nuova sfida. Siamo molto felici perché potremo contare sulla loro mentalità e sul loro coraggio. Gli faccio un grande in bocca al lupo”.

Foto: X Fiorentina