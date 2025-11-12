Goretti: “Separazione da Pioli e Pradè sofferta. Mercato sbagliato? Dobbiamo sentirci tutti responsabili”

12/11/2025 | 18:33:16

Il ds della Fiorentina Roberto Goretti ha fatto chiarezza sulle ultime turbolente settimane: “La cronologia che va dalle dimissioni di Pradè alla scelta di Vanoli è stata a mio avviso lineare. Poi spesso escono notizie più o meno vere. Ci tengo a dire che la decisione su Pioli è stata sofferta. Lui non ci ha chiesto nessuna buonuscita, lui riteneva solo di essere in grado di risollevare la situazione. Voglio ringraziare anche Daniele Pradè per avermi coinvolto nell’area tecnica viola e con lui ho condiviso molte situazioni, con continuo scambio di opinioni. Non posso che ringraziarlo. La scelta è ricaduta su Vanoli perché volevamo fare un reset: ci siamo incontrati quando giocavamo insieme (a Bologna, ndr) e risentendolo ora mi ha trasmesso una grande carica. Mi ha detto che conosce ancora le squadre di Firenze. Lui sente il peso della maglia. Mi ha detto: “Goro, la Fiorentina è Firenze. Firenze è la Curva Fiesole. Io so qual è la mentalità che serve per riportare la Fiorentina dove deve stare” Questo è quello che mi ha detto. Mercato sbagliato in estate? Ci dobbiamo sentire tutti responsabili ed avere l’umiltà di dire che abbiamo sbagliato. Certo, ci sono cose da cui dobbiamo ripartire. Ora guardiamo al presente, poi con un mezzo occhio anche al futuro”.

Foto: X Fiorentina