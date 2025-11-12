Goretti: “Metteremo Vanoli nelle migliori condizioni. Voglio vedere mentalità e lavoro dai calciatori”

12/11/2025 | 18:12:00

Goretti si è presentato da nuovo ds della Fiorentina in conferenza stampa: “Voglio ringraziare il Presidente Commisso, Catherine e tutta la famiglia, ed il DG Ferrari per questa opportunità. Parlerò con Vanoli tutti i giorni, vedremo l’evoluzione. Lo metteremo nelle migliori condizioni possibili per vincere la sfida che ha accettato. Dico che ‘ci dobbiamo allenare’, perché il calciatore è un atleta e si deve allenare. Parlo spesso con loro e sanno che tipo di mentalità voglio portare. Mi piace vedere il ‘peso’ antico, mi piace vedere che un calciatore si vuole migliorare”.

