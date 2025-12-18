Goretti (ds Fiorentina): “La Conference League può essere importante per darci la giusta fiducia che non abbiamo in campionato”

18/12/2025 | 20:39:13

Il ds della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato a Sky prima della gara contro il Losanna in Conference League.

Queste le sue parole: “La Conference è importante per chi ha giocato poco e per la competizione, per far vedere il proprio valore. L’aria che si respira è quella di una squadra che deve ritrovare il proprio obiettivo comune. Serve coesione all’interno del gruppo e della Fiorentina. Cercavamo di ripercorrere il momento e di capire la situazione, vedendo anche la classifica. Abbiamo vissuto dei mesi di presunzione, poi altri di smarrimento, fino ad arrivare al buio odierno dal quale dobbiamo ripartire. Dobbiamo mettere assieme i pezzi e ripartire, riaccendendo la luce”. “Siamo in un momento molto basso, per cui tutto è decisivo, non solo per Vanoli. Serve serenità ed un obiettivo raggiungibile”. “Adesso è importante ragionare sul mese di dicembre, consapevoli che a gennaio la Fiorentina debba farsi trovare pronta, la Conference League può essere importante anche per recuperare le fiducia che in questo non abbiamo in campionato”.

Foto: X Fiorentina