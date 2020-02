Goretti: “Avanti con Cosmi ma siamo tutti in discussione”. Il Perugia in ritiro

Il direttore sportivo Roberto Goretti, uno dei principali artefici del momento disastroso del Perugia, ha parlato dopo la sconfitta di Pisa. Queste le sue dichiarazioni: “Andiamo avanti con Cosmi e la squadra andrà in ritiro a Cascia e ci resterà anche dopo la gara di martedì contro il Benevento. Dobbiamo prendere coscienza della situazione e occorre ripartire, anche se non è facile. Siamo tutti in discussione: allenatore, giocatori e direttore tecnico”. Il Perugia per ora non cambia anche perché tornerà molto presto in campo, bisognerà capire come si evolverà il rapporto tra la squadra e l’allenatore: dal punto di vista tattico i messaggi non sono stati recepiti con un chiaro regresso nel rendimento. Ovviamente qualsiasi decisione non sarà di Goretti, considerato il suo modesto apporto alla causa, ma del presidente Santopadre, lo stesso che ha voluto con forza Cosmi in panchina.

Foto: Perugia Twitter