Gordon punge Southgate: “A Euro 2024 non eravamo implacabili, mancava dinamismo”

L’era di Lee Carsley alla guida dell’Inghilterra è iniziata nel migliore dei modi, con un successo per 0-2 in casa dell’Irlanda in Nations League. Intervenuto ai microfoni della BBC, Anthony Gordon – ha così parlato di Gareth Southgate: “L’espressione, la libertà di esprimersi sono mancate a Euro 2024. Controllavamo le partite ma non eravamo dinamici. Non eravamo implacabili. Ci mancavano dinamismo ed entusiasmo”.

Foto: Twitter Inghilterra