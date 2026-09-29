Gordon, la nuova certezza dell’Inghilterra: 3 gol e 3 assist nelle ultime 6 partite con i Tre Leoni

29/09/2026 | 23:46:13

L’Inghilterra di Thomas Tuchel, nella seconda giornata di Nations League, ha espugnato il campo della Cechia per 0-2, grazie al solito timbro di Harry Kane e al colpo di testa all’angolino basso di Anthony Gordon. L’ala del Barcellona è in striscia positiva da 6 partite con la maglia dei Tre Leoni, avendo realizzato 3 gol e 3 assist, oltre a un rigore procurato nel match dell’Azteca contro il Messico ai Mondiali. I gol sono arrivati negli ultimi tre incontri, contro Argentina, Spagna e Cechia. Gli assist invece, sono stati distribuiti contro la Repubblica Democratica del Congo (2) e la Norvegia.

Foto: Instagram Gordon