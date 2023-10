Goran Pandev sulla Sampdoria: “Non riuscirà a salire in A, ma può arrivare a metà classifica. La maglia blucerchiata pesa parecchio”

L’ex attaccante di Inter, Genoa, Napoli e Lazio Goran Pandev, a Telenord, ha parlato del momento che sta attraversando la Sampdoria e il suo tecnico, Andrea Pirlo:

“Il campionato di Serie B è diverso dalla A, è difficile, è fisico. C’è tanta tattica, ma si incontrano squadre come la Sampdoria e il Parma. E quando le incontri vuoi dimostrare qualcosa. Il Catanzaro viene qui, davanti a questo pubblico, non poteva altro che fare bene. Mi dispiace per la Sampdoria, per me Pirlo può farcela ad uscire dalle difficoltà. Lui è consapevole in che società è venuto, magari non lo hanno accontentato sul mercato. Questa squadra non può salire in Serie A, ma a metà classifica può arrivarci. Poi se a gennaio si fa mercato è diverso, i tifosi vogliono la promozione è normale. Ma basta vedere il Parma, quanti anni è che vuole tornare in Serie A, ha avuto tanti giovani che oggi sono maturati. Il peso della maglia comunque fa la differenza, e quella della Sampdoria pesa”.

Foto: Instagram Pandev