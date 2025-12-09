Gonzalo Garcia, il Betis fa sul serio per gennaio

09/12/2025 | 15:25:50

Gonzalo Garcia piace al Real Betis e potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio. L’attaccante sta trovando un limitato minutaggio visto lo stato di forma di Kylian Mbappé al Real Madrid, per questo starebbe valutando un trasferimento. Lo ha riportato martedì El Desmarque . Il quotidiano spagnolo afferma che l’attaccante valuterà tutte le sue opzioni quest’inverno, in vista della partecipazione al Mondiale del 2026. Intende trovare maggior spazio e il Betis sarebbe pronto a offrirglielo già dalla prossima finestra di mercato.

Foto: Instagram Gonzalo Garcia

