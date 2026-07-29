Gonzalo Garcia, contatti tra Real Madrid e Fulham

29/07/2026 | 14:35:52

Secondo The Athletic , il Real Madrid sta intensificando i colloqui con il Fulham, determinato ad acquistare Gonzalo Garcia. Alvaro Arbeloa, che ha assunto la guida dei Cottagers quest’estate e che in passato lo ha allenato al Real Madrid, vuole renderlo il suo attaccante titolare. Lo stesso giocatore è interessato a questa prospettiva. Sembra che ci siano tutti i presupposti per questo trasferimento, che potrebbe fruttare ai Blancos oltre 30 milioni di euro. Come solitamente accade con i prodotti del vivaio, il Real Madrid vuole includere alcune clausole di rivendita e altri diritti in caso di futura cessione. Oltre a Gonzalo Garcia, i due club sono in trattative anche per il trasferimento di Cesar Palacios.

Foto: Instagram Real

