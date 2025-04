Gonzalez-Kolo Muani, la Juventus si rialza subito e si prende il quarto posto: 2-0 al Monza

La Juventus si rialza dopo il ko contro il Parma e si riprende il quarto posto: 2-0 al Monza. I bianconeri la gara dopo soli 12 minuti con Nico Gonzalez, che finta il tiro, si sposta il pallone sul sinistro superando Akpa Akpro e poi scarica un mancino violentissimo da fuori area, che si insacca nell’angolino in basso alla destra di Turati. La Juventus raddoppia al 33′ grazie al gol di Kolo Muani, che approfitta di un coast to coast di Marcus Thuram, che si fa tutto il campo in solitaria, resiste al ritorno di due avversari e poi serve l’assist perfetto per il connazionale, che apre il piatto sul secondo palo e fredda Turati. Al 47′ la Juve rimane in dieci uomini quando Yildiz colpisce volontariamente Bianco con una gomitata al volto e viene espulso dopo la revisione al VAR. Termina così 2-0 all’Allianz Stadium, la juventus si prende – momentaneamente – il quarto posto, portandosi a 62 punti.

Foto: Instagram Juventus