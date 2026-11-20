Goncalves: “La scorsa estate potevo arrivare al Milan. Riscatto della Fiorentina? Per adesso non mi hanno comunicato niente”

20/11/2026 | 16:40:48

Pedro Goncalves ha concesso un’intervista a Record: “Mi trovo bene alla Fiorentina e in questo momento voglio essere qui. Vanoli è un allenatore che apprezzo molto. Ho letto le sue parole positive nei miei confronti, ma anche se avesse espresso giudizi negativi mi avrebbe fatto comunque piacere. Adesso spetta a me lavorare al meglio per ricambiare la fiducia che lui e i dirigenti viola mi stanno dimostrando. Voglio dimostrare sul campo di meritare questa considerazione. Il riscatto? Da parte della Fiorentina non mi è arrivata alcuna comunicazione e, sinceramente, adesso preferisco non concentrarmi su questo argomento. Voglio mantenere la tranquillità e pensare a ciò che devo fare quotidianamente. Siamo soltanto a novembre e il mio obiettivo è giocare. Con Amorim ho avuto un rapporto molto positivo e mi sono trovato davvero bene con lui. Durante l’estate si era presentata la possibilità di trasferirmi al Milan, anche se non so esattamente cosa sia successo successivamente. Quella prospettiva mi aveva portato ad aspettare prima di valutare altre soluzioni”.

Foto: Instagram Gonçalves