Goncalo Ramos: “Non sento la pressione di essere il più pagato del Milan. Abbiamo l’esigenza di vincere”

15/09/2026 | 10:57:16

Intervistato dai canali ufficiali dell’UEFA, Goncalo Ramos ha parlato così: “Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del Milan. C’è pressione perché rappresento un grande club, con l’esigenza di vincere e di alzare trofei. Non credo ci sia una pressione più grande di quella. Non c’è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana. A fine stagione quello che sia noi che i nostri tifosi ricorderanno sarà se abbiamo vinto, se siamo campioni, se avremo disputato una buona stagione. Penso che questa sia la cosa più importante”.

foto x milan