Gonçalo Ramos al Milan è record: è l’acquisto più costoso della storia dei rossoneri

26/06/2026 | 21:59:56

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain per l’acquisto dell’attaccante portoghese, Gonçalo Ramos. L’operazione da 65 milioni di euro (oltre 70 se contiamo i bonus), è la più onerosa di sempre: superato il precedente record di Rafa Leao. Per l’altro portoghese, erano serviti 50 milioni per strapparlo al Lille nel 2019. Per 6 anni è stato il record assoluto. Chiude il podio Leonardo Bonucci. Il Milan lo prese dalla Juventus nel 2017 per 42 milioni. Solo un anno e poi il ritorno in bianconero. Nel 2001, Rui Costa, pagato 40 milioni dalla Fiorentina (quasi 80 miliardi), era stato il record fino a Bonucci. Senza dimenticare i vari Caldara, Paquetà, André Silva, tutti oltre i 36 milioni. Chiude la top 10 Pippo Inzaghi, pagato circa 70 miliardi alla Juventus nel 2001, circa 35 milioni.

Foto: X PSG