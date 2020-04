Gonalons non ha rimpianti: “Contento delle esperienze fatte. Futuro? Valuterò”

Maxime Gonalons, centrocampista della Roma in prestito al Granada, ha parlato a L’Equipe: “Nostalgia del Lione? No, è stata la mia storia e il mio destino. Chi mi conosce ovviamente sa quanto io ami questo club. Li ho sempre continuati a seguire da quando me ne sono andato perché lì ho trascorso 17 anni incredibili. Ho poi seguito la mia strada conoscendo due campionati stranieri in cui ho vissuto grandi momenti. Sono contento delle esperienze fatte. Il mio futuro? Valuterò cosa fare quando terminerà la stagione”.

Foto: Ideal