Napoli-Milan sarà ricordata – non solo per il risultato finale – da Franck Kessie che ieri sera ha subito un brutto infortunio in faccia. Nella prima frazione di gioco, infatti, il centrocampista è stato colpito al volto da una gomitata di Matteo Politano. Come riportato da Milan TV, il gesto dell’esterno azzurro ha portato un brutto colpo al rossonero che si è ritrovato senza un dente.

Foto: instagram personale