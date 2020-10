Gomez: “Un po’ arrabbiato per la sostituzione, ma è normale. Partita intensa, volevamo vincere entrambe”

Il capitano dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro l’Ajax. Ecco le parole di Gomez: “Mi sono un po’ arrabbiato quando sono stato sostituito, ma è normale. Non volevo uscire perchè dopo quella rimonta, negli ultimi minuti me la volevo giocare. Però ho dato il cinque al compagno, che aveva la mia stessa voglia di fare bene. Siamo orgogliosi di portare la Champions a Bergamo, è stata una partita simile a come ci aspettavamo. Molto intensa, entrambe volevamo vincere a tutti i costi”.

Foto: Instagram Gomez