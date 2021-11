Gomez sul non vaccinato Kimmich: “Se tutti si comportassero come lui, giocheremmo ancora senza spettatori”

Joshua Kimmich non si è vaccinato ed è ancora titubante all’idea di farlo, in Germania in tanti stanno attaccando il centrocampista del Bayern Monaco per il suo pensiero. Anche Mario Gomez, ex attaccante anche della Fiorentina, ne ha parlato così: “Gli stadi sono pieni perché il 70-80% delle persone si è vaccinato. Ne beneficia anche lui. Se tutti si comportassero come lui, probabilmente giocheremmo un altro anno senza spettatori”, riporta la Bild.