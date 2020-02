Gomez: “Stiamo facendo la storia dell’Atalanta. Quarto posto? Messo un bel mattone”

Queste le parole di Papu Gomez, fantasista dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN dopo il 2-1 rifilato alla Roma: “Sognare è la forza del gruppo da qualche anno, la voglia di voler far sempre di più, di non accontentarsi. Tutto questo ci spinge a dare di più. Quarto posto blindato? L’obiettivo è entrare in Champions, ci dà prestigio e oggi è stata una grande vittoria contro una squadra importante. È un bel mattone che mettiamo. Rimonte? È mentale, fisicamente siamo a posto e fino all’ultimo continuiamo a correre, è uno dei segreti, non siamo mai morti noi. Dobbiamo imparare a gestire meglio la partita. Il regalo migliore? Va bene oggi, è il mio compleanno, mercoledì sarà una bella partita e speriamo di fare un bel risultato. Oggi è stata tanta roba. Selfie con Ilicic? Ormai siamo grandi amici, negli ultimi anni stiamo facendo la storia dell’Atalanta. Lui non è social, lo posto io (ride, ndr)”, ha chiuso Gomez.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta