Gomez: “Rossi? Senza infortuni sarebbe stato tra i cinque migliori calciatori del mondo”

Oggi a Firenze si celebra il “Pepito Day”, una giornata interamente dedicata a Giuseppe Rossi. Tra i tanti ex compagni di squadra pronti a partecipare, ci sarà anche Mario Gomez, che ha voluto dedicare un pensiero al talento conosciuto alla Fiorentina attraverso le colonne di Ultimo Uomo: “Personalmente, non ho mai desiderato una partita d’addio, sebbene comprenda chi la desidera. Ho sempre detto che avrei partecipato a due di queste: una per Claudio Pizarro, probabilmente il miglior compagno che abbia mai avuto, e l’altra per Pepito Rossi. Un attaccante incredibile. Senza gli infortuni, sarebbe stato tra i cinque migliori calciatori del mondo”.

twitter fiorentina