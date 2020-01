Gomez: “Petagna? Se giocasse sempre contro l’Atalanta sarebbe da Pallone d’oro”

Papu Gomez, fantasista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dei prossimi impegni del club nerazzurro. Queste le sue parole: “La sconfitta con la Spal? Se siamo intelligenti possiamo imparare da questo ko e forse è arrivata al momento giusto per darci la carica e ricominciare di nuovo. Petagna? Se giocasse sempre contro l’Atalanta sarebbe Pallone d’Oro. Per Andrea sono contentissimo, spero la Spal si salvi perché ci sono tanti che hanno giocato nell’Atalanta. I tifosi negli ultimi anni si sono abituati ma ci sta che a volte la squadra sia un po’ stanca o spenta magari mentalmente”, ha concluso Gomez.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta