Gomez: “Non vedo l’ora di tornare a giocare, il Monza è una grande realtà”

Presente al Tip Platinum Padel, Alejandro Gomez, centrocampista e fantasista del Monza, ha così parlato ai microfoni dei media presenti in Sardegna:: “Sto lottando per la mia situazione e non vedo l’ora di tornare a giocare. Il Monza è una grande realtà con gente importante e competente come ‘el senor’ Galliani. Ha fatto un grande campionato con Raffaele Palladino e adesso è arrivato mister Alessandro Nesta per fare ancora bene e vivere un campionato di soddisfazione”.

Foto: Twitter Monza