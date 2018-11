Gomez: “Juve? Nessuno riesce a starle dietro, è noioso. Spero che le milanesi…”

Papu Gomez, capitano dell‘Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sugli equilibri del campionato italiano. Ecco le sue dichiarazioni: “Juve? Portare in Italia un giocatore top come Cristiano, così forte nel momento migliore della sua carriera, ti fa capire come lavorano i bianconeri. La verità è che nessuno riesce ancora a stare dietro alla Juve. Magari l’anno scorso il Napoli è stato molto vicino, ma la Juve riesce a trovare la forza, la mentalità vincente per non mollare mai una partita. Questa è la loro vera forza. Diventa un po’ noioso, ma speriamo che adesso le milanesi possano tornare ad alto livello cosi che diventi un campionato più equilibrato”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta